Borsa | l' Europa incerta | cautela sul taglio dei tassi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Borse europee incerte mentre arrivano segnali disuldeid'interesse da parte delle banche centrali. L'attenzione degli investitori è rivolta alla crescita economica globale, con indicazioni positive che arrivano dalla Cina e il crollo della produzione industriale della Germania. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0767 sul dollaro. Poco mosso l'indice Stoxx 600 (-0,03%). In flessione Londra (-0,1%), Francoforte (-0,2%) e Madrid (-0,6%). Sale Parigi (+0,1%). I principali listini europei sono appesantiti dall'energia (-0,4%), dopo i conti di Equinor e TotalEnergy e il petrolio in rialzo. Il Wti sale dello 0,4% a 73,6 dollari al barile. Il Brent guadagna lo 0,3% a 78,9 dollari. Vendite sulle utility (-0,3%), con il prezzo del gas che scende dell'1,1% a 28 euro. Poco mosse le banche (-0,02%) mentre le assicurazioni ...

Borse europee positive in chiusura . Parigi ha guadagnato lo 0,65% a 7.638 punti, Londra lo 0,9% a 7.681 punti, Francoforte lo 0,76% a 17.033 punti e ... (quotidiano)

Borse europee positive in chiusura . Parigi ha guadagnato lo 0,65% a 7.638 punti, Londra lo 0,9% a 7.681 punti, Francoforte lo 0,76% a 17.033 punti e ... (quotidiano)

Le Borse europee avviano la seduta poco mosse. Sotto i riflettori i risultati delle trimestrali mentre arriva una doccia fredda sulla produzione industriale tedesca che ha registrato un… Leggi ...La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue positiva, in controtendenza rispetto ai listini europei. A Piazza Affari corre Mps (+3,3%), dopo i conti con il ritorno della cedola. Lo spread tra Btp e Bund è a 1 ...Semaforo verde alla riforma del mercato dei capitali in Italia. Anche alla Camera, dopo l’ok del Senato, ha approvato il testo del disegno di Legge Capitali che ha come obiettivo favorire le ...