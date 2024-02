Borsa | l' Europa conclude fiacca | debole Madrid -1 | 1%

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in leggero calo, con l'eccezione diche ha perso l'1,1%. Seguono ladi Francoforte (-0,7%), Londra (-0,6%) e Parigi, che ha chiuso in calo dello 0,3%. Poco sotto la parità il listino di Amsterdam, che ha perso lo 0,1%.

Le Borse europee proseguono in terreno negativo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. A preoccupare i mercati ci sono la ... (quotidiano)

Lo comunica la capogruppo martedì 6 febbraio in una nota. La notizia è valsa un rimbalzo in borsa mercoledì 7, dove il titolo alle 16:00 tratta a 4,73 euro, in rialzo del 3,9%. Si chiude così il ...Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in leggero calo, con l'eccezione di Madrid che ha perso l'1,1%. Seguono la Borsa di Francoforte (-0,7%), Londra (-0,6%) e Parigi, che ha chiuso in ...Giornata di vendite sulle principali piazze europee. Alle ore 17h15, partendo dalle contrazioni più significative, la borsa di Madrid cede l’1,21% e Lisbona lo 0,75%. Contrazioni anche ...