Bordoni Lega | In arrivo 759 milioni | impegno Salvini è concreto

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “L’del ministroper lo sviluppo del Lazio èe lo dimostra lo stanziamento di altri 759per la nostra regione che serviranno, tra l’altro, a far partire gli interventi sulla ‘Salaria’. Un’arteria strategica per l’intero territorio e per i nostri cittadini che aspettavano da tanto tempo. Dopo anni di immobilismo, finalmente si procede spediti per rilanciare la nostra regione con opere e infrastrutture fondamentali per migliorare la vita dei cittadini e far diventare sempre più competitive le nostre aziende”. Lo dichiara il segretario regionale dellanel Lazio Davide(nella foto). (Com/Enu/ Dire)