Boom di ascolti e partenza con il botto | numeri da capogiro per Sanremo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L'edizione 2024 del Festival diparte con il. Sono stati infatti 15.075.000 i telespettatori, pari 64.34% dello share, che hanno seguito la prima parte (dalle 21:25 alle 23:31) della kermesse canora condotta da Amadeus in compagnia di Marco Mengoni. Si alza lo share nella seconda parte della serata (23:34 alle 01:59): 6.527.000 gli italiani sintonizzati, per un 66.85% del totale. La media finale del primo appuntamento all'Ariston è di 10.561.000 spettatori sintonizzati, con Rai 1 che ha conquistato il 65,1% di share.

Gli Ascolti tv di ieri mercoledì 31 gennaio 2024 hanno registrato per la miniserie La Lunga Notte La Caduta del Duce su Rai1 18.7% di share con ... (tvpertutti)

Gli Ascolti tv di ieri venerdì 2 febbraio 2024 hanno fatto registrare per l'ottava puntata di Ciao Darwin 9 su Canale 5 3.278.000 spettatori, 22.7% ... (tvpertutti)

Gli Ascolti tv di ieri sabato 3 febbraio 2024 hanno registrato per la quarta puntata di C'è Posta Per Te su Canale 5 (QUI le storie) 4.649.000 ... (tvpertutti)

Gli Ascolti tv di ieri lunedì 5 febbraio 2024 hanno registrato per il film La Rosa dell'Istria su Rai1 .000 spettatori, % di share. Su Canale 5 ... (tvpertutti)

Una serata con pochi guizzi la prima serata del Festival di Sanremo 2024: Amadeus per fare meglio in ascolti deve agguantare il 62% di share, è questo il record da battere. Gli ascolti del 6 febbraio ...Uno sguardo esaustivo ai dati dello share e degli ascolti dei programmi televisivi trasmessi lunedì 5 febbraio 2024 ...Boom pazzesco per Affari tuoi che vola con ascolti record prima di prendersi una piccola pausa: ecco i dati e gli ascolti del 5 febbraio 2024 Siamo ancora all’inizio perchè la settimana di Sanremo ...