Bonus mamme lavoratrici 2024 | come fare l’autodichiarazione per l’esonero contributivo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ilè una misura a sostegno delle donnecon 2 o 3 figli a carico, introdotta dalla Legge di Bilancioannunciato a suo tempo dal governo, ilscatta sì in automatico, ma per “agevolarne l’accesso” occorre richiederlo con una autocertificazione da consegnare al datore di lavoro,chiarisce l’Inps tramite una recente circolare. Esoneromadri: cosa significa La misura consiste nella totale eliminazione della contribuzione previdenziale a carico della madre lavoratrice. Vengono così stralciati, al 100%, le quote di contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti spettanti alla dipendente. A farsene carico sarà lo Stato. La ...

Bonus mamme 2024: ecco in cosa consiste la misura presente nella Legge di Bilancio 2024 e come si fa a richiederla.L'applicazione del bonus mamma non è automatica, bisogna chiederlo. A chi fare la domanda all'azienda o all'INPS