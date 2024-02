Bonifici bancari | pagamenti in 10 secondi | ok al nuovo regolamento Ue Oneri | importo massimo e controlli | ecco cosa cambia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Gli eurodeputati hanno adottato in via definitiva nuove regole per garantire che iarrivino immediatamente nei contidei clienti e delle imprese in tutta la Ue. Il...

Gli eurodeputati hanno adottato in via definitiva nuove regole per garantire che i pagamenti arrivino immediatamente nei conti bancari dei clienti e delle imprese in tutta la Ue. Il nuovo regolamento.L'Agenzia delle entrate ha chiarito una serie di aspetti riguardanti il trattamento fiscale dei bonifici effettuati alla fine dell'anno e accreditati all'inizio del nuovo anno.La plenaria del Parlamento europeo ha adottato il testo che contiene le nuove regole della Sepa-Single euro payments area, l’area unica dei pagamenti in euro, per garantire che i pagamenti in euro arr ...