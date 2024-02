Bologna | prova ad uscire dal supermercato con 38 confezioni di carne senza pagare | presa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 – Due persone sono state arrestate dai carabinieri ieri, si trovano ai domiciliari in attesa del processo per direttissima: si tratta di una 34enne di origine rumena, fermata con l’accusa di tentato furto aggravato, e di un 41enne marocchino, accusato invece di tentata rapina impropria. Le vicende In mattinata, una donna di 34 anni è stata arrestata durante un tentativo di fuga dalExtracoop, situato all’interno del centro commerciale Centro Nova di via Villanova. L’accusa è quella di essersi allontanata con addosso 38dinon pagati, nascosti nella borsa a tracolla che indossava. Colta in flagrante dalle barriere antitaccheggio, un addetto della sicurezza ha provveduto immediatamente a contattare le forze dell’ordine, che hanno immediatamente arrestato la donna ...