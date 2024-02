Bologna | fugge gattonando dal nido | supera l’ingresso e arriva in strada Salvata dal personale della scuola accanto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)indisturbata,, dall’asilo, varcala porta e il cancello d’ingresso efino al marciapiede. È quanto è accaduto ad una bambina in un asiloperiferia ovest diin una fredda giornata invernale lo scorso novembre. Fortunatamente la bimba è stata notata dalle collaboratricimedia vicina all’asiloche l’hanno messa al sicuro e non capendo da dove potessere la piccola, hanno chiamato le forze dell’ordine. Il fatto, che sembra la scena di un film o di un cartone animato, poteva trasformarsi in tragedia. L’episodio, riportato dal Resto del Carlino, sembra non avere precedenti in un asilo ...