Bologna | eventi di mercoledì 7 febbraio 2024

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7– Lezioni, spettacoli e libri. Si prospetta una giornata piena dioggi. Eccone alcuni da non perdere. Dalle 9 alle 11, primo incontro di A lezione in Pinacoteca, con la docente Irene Graziani. Alle 18, Enzo Spaltro presenta alla libreria Coop Zanichelli Teoria generale del bellessere. Con l’autore, Milena Ambrosini e Fabio Bernardi. Alle 18.30, secondo appuntamento di Parliamo d’Opera in Salaborsa: Pierfrancesco Pacoda e Luca Baccolini incontrano il cantautore Francesco Bianconi, frontman del gruppo musicale Baustelle. Alle 19.30, All’Auditorium del DamsLab c’è il Satèn Saxophone Quartet. Alle 21, l’Orchestra Senza Spine è al Duse con ‘Filmusic’. Sempre alle 21, Giorgia Fumo arriva al Dehon con il suo spettacolo live.

Bologna , 29 gennaio 2024 - Una nuova settimana è appena iniziata, proponendo alcuni appuntamenti da non perdere. Alle 17.30, in Salaborsa, Ignazio ... (ilrestodelcarlino)

Bologna , 2 febbraio 2023 - Al via all'ormai tradizionale weekend bolognese dedicato all'arte, con Arte Fiera e Art City 2024 . Un fine settimana in ... (ilrestodelcarlino)

Secondo appuntamento del ciclo di incontri “Parliamo d’Opera“ con Pierfrancesco Pacoda e Luca Baccolini che incontrano il cantautore Francesco Bianconi, frontman del gruppo musicale Baustelle.Tra appuntamenti imperdibili come il Biografilm Festival e il Cinema Ritrovato e l’eccellenza della Cineteca, Bologna è sicuramente uno dei punti di riferimento per il cinema in Italia. Inoltre, a fin ...In occasione del prossimo Giubileo ordinario 2025:evento di massimo rilievo e significato per la Chiesa che si aprirà il 24 dicembre 2024; in previsione del quale il Dicastero ...