Bologna Città 30 | la Regione si chiama fuori | “Non rientra nelle nostre competenze”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 – Le ordinanze comunali sulla30 "nonno. Ne abbiamo preso atto quando sono state emanate". La giunta regionale di Stefano Bonaccini, pur pressata dalle opposizioni di centrodestra, non entra nel merito della30. "Siamo ovviamente rispettosi dell'autonomia del Comune di", risponde in commissione Andrea Corsini, assessore ai Trasporti di viale Aldo Moro,to in causa oggi da una interrogazione firmata dalla capogruppo di Fratelli d'Italia Marta Evangelisti. Corsini, nella sua risposta, si è limitato a chiarire alcuni aspetti del provvedimento emanato dalla giunta Lepore, anche sulla base delle interlocuzioni avute in queste settimane con Palazzo ...