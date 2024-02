Bollette luce | l’esito dell’asta per le tutele graduali per chi non passa al mercato libero

(Di mercoledì 7 febbraio 2024): i vincitoriper le– Siamo entrati nell’era delggio daltutelato dell’energia a quelloe sulledellacambia tutto. Si sono conclusele aste di Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con l’assegnazione del Servizio a, ossia la fornitura die gas a prezzi calmierati sulla base degli operatori selezionati dall’Arera, che scatterà da luglio 2024, per tre anni: le 26 aree in cui è stato suddiviso il Paese sono state assegnate a sette operatori.Leggi anche: “Bonus”, si cambia: ...

Sebbene in molti sono in apprensione, a causa della scarsa – e confusionaria – informazione relativa al rinnovo dei contrarti per l’erogazione di ... ()

Roma, 6 feb. (askanews) – Via libera dall’Acquirente unico alla assegnazione dei lotti in asta per le cosiddette tutele graduali per i clienti ... (ildenaro)

Arera ha comunicato i risultati delle aste per decidere i fornitori di energia elettrica che svolgeranno il Servizio a tutele graduali in tutte le ... (fanpage)

L’indice di fiducia rilevato a gennaio cresce per le imprese da 97,3 a 98,1, il più alto da aprile 2023, e per i consumatori da 95,8 a 96,4 ...Secondo l’analisi di Facile.it – a parità di consumi – nel 2023 le famiglie residenti in Campania con un contratto di fornitura nel mercato tutelato hanno speso, in media, circa 789 euro per la bollet ...Limite ISEE bonus bollette: ecco le soglie per l’accesso ai bonus luce e gas, gli sconti sulle spese di energia e metano a febbraio 2024 su SOStariffe.it.