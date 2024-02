Body shaming sui social Sergio chiede azioni disciplinari per il giornalista Rai

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) A un giorno dall'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo, l'Amministratore Delegato della Rai, Roberto, appena appresa la notizia del tweet denigratorio nei confronti di una artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di unper. Lo stesso provvedimento è stato preso anche nei confronti di unadi Intrattenimento Day Time, che ha criticato le istituzioni trentine dopo la soppressione dell'orsa M90.

L’attore dell’iconico Gladiatore, da sempre considerato un sex symbol, oggi appare appesantito: cosa è successo a Russel Crowe ? Durante La Vita in ... (donnapop)

La procura di Modena ha indagato un ufficiale dell’Accademia militare per violenza privata, molestie e abuso di autorità. Secondo l’accusa avrebbe ... (thesocialpost)

inclusione , intelligenza artificiale e spirituale si fondono nei progetti di tesi degli studenti in Fashion Design dell’Istituto Moda rtech. Drappi ... (luce.lanazione)

Un tweet denigratorio nei confronti di un’artista in gara e la decisione dell’Amministratore Delegato della Rai, Roberto Sergio di aprire un ... ()

ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per body shaming». A quanto si apprende, il messaggio si ..."Striscia la Notizia sei vergognosa", ha commentato sui social il Movimento Identità Trans, con centinaia di tweet indignati.Con il titolo 'La rabbia non ti basta' Big Mama tratta a Sanremo uno dei periodi per lei più difficili mostrando il riscatto nella musica ...