Bocce Due terzi posti per ’Mamma Mia’

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pioggia diper le squadre reggiane impegnate in terra modenese nelle gare del fine settimana. A Soliera è andato in scena il 16esimo Memorial Adriano Marchesini, gara regionale a coppie di categoria A-B-C-D, e hanno chiuso pari merito sul gradino più basso del podio Giancarlo Guglielmi-Fabio Mattioli (Scandianese) e Ivo Miari-Piero Santini (La Canolese): i primi si sono arresi in semifinale di fronte a Osvaldo Di Pietro-Eros Fasolo (Fioranese), che si sono aggiudicati il titolo battendo Mauro Bruschi-Maurizio Corneti (Cavallino). Nel trofeo San Geminiano, gara regionale a coppie di categoria A-B-C andata in scena alla bocciofila Modena Est, iportano entrambi la firma della neonata società reggiana Mamma Mia, che va a segno con Gian Luca Cestelli-Marco Rossi e Mauro Prampolini-Fabrizio ...

Gianluca Manuelli, giocatore fanese, ha vinto il Trofeo Lisippo di bocce a Pesaro, sconfiggendo in finale Giuseppe D'Alterio. Terzo e quarto posto per due giovani talenti marchigiani.La squadra di bocce in volo "Bernardo Rossi" di Fossone si impone su La Familiare con un punteggio di 17-7, riscattando la sconfitta dell'esordio. La prestazione convincente mette in apprensione gli a ...A Castel Mella il prossimo weekend si terranno due importanti giornate che vedono al centro lo sport delle bocce. In particolare sabato 10 alle 11 di mattina ci sarà ancora una volta la “Parata dei ...