Bocce | che battaglia per il trofeo Lisippo Il fanese Manuelli vince la gara dei campionissimi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La Bocciofila San Cristoforo, presieduta da Paolo Marchionni, ha ospitato la terza edizione delindividuale per giocatori di categoria A (direttore diLuigi Emiliani) con 92. Ha vinto un beniamino di casa, Gianluca, ex giocatore della San Cristoforo ora al Sant’Angelo Montegrillo.(un titolo europeo e uno mondiale giovanile) ha sconfitto in finale 12-7 il campano Giuseppe D’Alterio del Giorgione Trevillese. Terza e quarta posizione per due giovani talenti marchigiani: il senigalliese Gabriele Marinelli, tesserato con la Flaminio Roma ed Enrico Lisotta, rappresentante della Bocciofila Colbordolo. Marinelli ha ceduto in semifinale 12-10 aal termine di una ...