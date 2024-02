Bob Sinclar e il matrimonio finito dopo 20 anni | sapete chi è la ex moglie Ingrid e se hanno figli?

In occasione del 40esimo anniversario della Time Records riconoscimento alla scena pop dance e ai traguardi internazionali raggiunti Nel 40esimo ... (lopinionista)

Sanremo non è solo Festival in tv. Anche se lo spettacolo televisivo incolla allo schermo ogni sera milioni e milioni di italiani, soprattutto fino ... (liberoquotidiano)

Bob Sinclar è stato sposato per 20 anni con la modella Ingrid Aleman. Insieme hanno avuto due figli , Raphael e Paloma, nati rispettivamente nel 2000 ... (fanpage)

Sanremo 2024 , l’abito di Bob Sinclar al Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) di Bob Sinclar al Festival di Sanremo 2024 a cui ... (tpi)

Scaletta seconda serata, i 30 big in gara si sono esibiti ieri all'Ariston con i loro brani per il Sanremo 2024. Dopo 5 ore di diretta abbiamo un podio tutto al femminile con ...Bob Sinclar, svelato ogni particolare sulla vita del famosissimo Dj internazionale. Con la sua musica fa ballare ogni generazione ...Quando suona (a che ora) Bob Sinclar stasera, mercoledì 7 febbraio, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 in onda su Rai 1 L’artista si esibirà dalla nave Costa ormeggiata ...