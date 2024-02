Blinken | c' è spazio per accordo ostaggi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 22.15 "Sebbene ci siano alcuni chiari errori nella risposta di Hamas, pensiamo che creiper il raggiungimento di un. E lavoreremo incessatamente su questo obiettivo finchè non arriveremo a quel punto". Così il segretario di Stato Usa,sulla controproposta di Hamas per la liberazione deglie la risposta di Israele,in conferenza da Tel Aviv. Sottolinea come il numero delle vittime civili a Gaza resta troppo alto e invita Israele a considerare "in primis" i civili in qualsiasi operazione a Rafah