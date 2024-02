Biogem Musica | rassegna dedicata a Paolo Isotta al via | Ludovica Rana e Maddalena Giacobuzzi in concerto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il violoncello diin scena a. Lo strumento, un Claude-Augustin Miremont del 1870, sarà suonato nell’Aula Magna ‘Emanuele’ dell’Istituto irpino, sabato 10 febbraio alle 19,30, accompagnato dal pianoforte di, nell’ambito dellaideata e diretta dal maestro Nazzareno Carusi eallo scrittore e storico della. Il collaudato duo, in scena in ambito nazionale ed internazionale dal 2018, propone l’esecuzione di brani di Gustav Mahler, Richard Strauss ed Alexander von Zemlinsky. Per, sorella della celebre pianista Beatrice, protagonista nelinaugurale di ...