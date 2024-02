Big Mama è la regina dark di Sanremo 2024 e tutti si domandano cosa ha sulle unghie

C'è grande attesa a Sanremo 2024 per l'esibizione di BigMama , la rapper «che non le manda a dire» e che da ragazza che ha fatto di tutto per emergere ... (vanityfair)

BigMama (Marianna Mammone) al Festival di Sanremo 2024 porta in gara La rabbia non ti basta, un brano che parla di riscatto e trasformazione, che la rapper dedica alla se stessa del passato. Per lei è ...Marianna Mammone, nata ad Avellino nel 2000, ha abbracciato il nome d’arte “Big Mama” come un alter ego artistico che le consente di esplorare le sue vulnerabilità e condividere le sue cicatrici ...Qual è il testo (e significato) di La rabbia non ti basta, la canzone di Big Mama al Festival di Sanremo 2024 in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio Di seguito le parole del brano in gara: ...