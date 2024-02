Biathlon | le dichiarazioni di Wierer e Vittozzi | “Non il risultato sperato”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Non è sicuramente l’esordio iridato che si aspettava l’Italia ai Mondiali didi Nove Mesto. La staffetta mista azzurra ha concluso solamente al decimo posto, disputando quella che è stata sicuramente la propria peggior prestazione in questo format in questa stagione. Il quartetto composto da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorotheae Lisaha faticato fin da subito, con le frazioni maschili che hanno portato l’Italia ad avere un largo distacco oltre i tre minuti. A quel punto perla gara è stata quasi un allenamento in vista dei prossimi appuntamenti. Le parole di Dorotheadopo la gara: “Le condizioni della pista sono molto difficili. Ci sono punti della pista dove sembra di rompere i bastoni. Spero che migliorino le condizioni per ...