Biathlon | la Francia domina la staffetta mista dei Mondiali a Nove Mesto Gara horror per l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ha piovuto sul bagnato pernellainaugurale deididina Morave. Laha aperto il programma della manifestazione iridata, come avviene ormai abitualmente dal 2011. Questo format ha assegnato medaglie per la XVII volta nella storia e il Bel Paese non ha risposto presente, contrariamente alle previsioni ricordando l’argento dell’anno scorso a Oberhof e del 2020 ad Anterselva, oltre che il bronzo del 2019 a Östersund. Una prova complicata, per la fastidiosa interferenza di Giove Pluvio, che specialmente ai primi due frazionisti azzurri ha dato tanto fastidio nelle sessioni di tiro. Didier Bionaz al lancio è incappato in due giri di penalità (2+6), affossando fin da subito le ambizioni della squadra ...