Bertinotti | “Su Salis vergogna da Ue contro i suoi stessi principi Ma Governo deve fare di più…”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’ex Presidente della Camera dei Deputati ed ex segretario di Rifondazione Comunista parla a Notizie.com sul caso dell’italiana detenuta in Ungheria: “La discussione sulla ragazza è fuorviante come fu per Regeni…” “Vergognoso e riprovevole, non riuscivo a credere a quello che vedevo…“. Non riesce ad immaginare e pensare che nel 2024 ci possa essere un caso come quello di Ilaria, la cittadina italiana detenuta in Ungheria e portata in tribunale incatenata, in un paese della Comunità Europea. E’ sconcertato l’ex presidente della Camera dei Deputati ed ex segretario di Rifondazione Comunista Faustoche a Notizie.com esprime il suo sdegno per quanto sta avvenendo: “Solo il degrado della politica può corrompere una situazione limpida di una persona, per altro cittadina italiana, che viene tradotta in ceppi davanti a un tribunale con un ...