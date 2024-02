Bersani a La7: “Protesta agricoltori? Lollobrigida sa fermare i treni ma non i trattori”. E su Salvini: “Fa tutti i mestieri tranne il suo” (Di mercoledì 7 febbraio 2024) “La Protesta degli agricoltori? Il ministro Lollobrigida evidentemente è più capace di fermare i treni che i trattori. Quindi, ci sarà qualcosa di suo in questa vicenda”. È la bordata sarcastica lanciata al ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare da Pier Luigi Bersani, che, ospite di Dimartedì (La7), analizza lo status delle politiche del governo Meloni, dal caso Salis (“È incredibile che in un paese europeo si assistano a quelle scene che solo Lollobrigida non ha ancora visto. Ora Meloni tema di turbare l’amicizia con Orban, faccia qualcosa se ha il fisico“) alla situazione economica. Su quest’ultima, Bersani avverte: “Per me è un segno di debolezza che Meloni non dichiari i problemi che ci sono. In questo momento la ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Ladegli? Il ministroevidentemente è più capace diche i. Quindi, ci sarà qualcosa di suo in questa vicenda”. È la bordata sarcastica lanciata al ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare da Pier Luigi, che, ospite di Dimartedì (La7), analizza lo status delle politiche del governo Meloni, dal caso Salis (“È incredibile che in un paese europeo si assistano a quelle scene che solonon ha ancora visto. Ora Meloni tema di turbare l’amicizia con Orban, faccia qualcosa se ha il fisico“) alla situazione economica. Su quest’ultima,avverte: “Per me è un segno di debolezza che Meloni non dichiari i problemi che ci sono. In questo momento la ...

