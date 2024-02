Benzema e Gallardo ai ferri corti | aria pesante in casa Al-Ittihad

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Alta tensione inAl-fra Marceloe Karim. L’ex Real, dopo alcune settimane di assenza, accompagnate da rumors di mercato su un possibile addio, è tornato ad allenarsi. Secondo quanto riporta Marca però, lunedì il tecnico argentino gli ha ordinato di lavorare a parte dopo alcuni esercizi effettuati in gruppo. Indicazione che il francese si sarebbe rifiutato di eseguire, lasciando poco dopo il campo di allenamento. Il giocatore non è stato quindi convocato per l’amichevole di oggi con l’Al Tai. SportFace.