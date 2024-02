Benevento | protesta agricoltori | alcuni imprenditori ricevuti dal Prefetto Torlontano

Tempo di lettura: 2 minuti“E’ arrivata anche a Benevento la protesta dei Trattori, che hanno manifestato ieri in città con gli agricoltori ... (anteprima24)

Sanità malata - pronto soccorso intasati e personale carente : protesta in piazza a Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiLa Sanità italiana è ammalata ed i suoi operatori scendono in piazza incrociando le braccia bloccando le prestazioni non ... (anteprima24)