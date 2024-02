Bellariva | colpo in pizzeria | nei guai quattro giovani fiorentini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Firenze, 7 febbraio 2024 - Dopo aver infranto la porta a vetri dell'attività si sono introdotti all'interno per poi tentare invano di scappare con alcolici e cibo. Per questo, nella notte tra martedì e mercoledì, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Rovezzano hanno arrestato in flagranza di reato per l'ipotesi di furto aggravato duedi 19 anni e hanno deferito in stato di libertà due minorenni (affidati poi ai genitori), tutti. La presenza deiall’interno della“Settebello” nel comprensorio sportivo diè stata segnalata dallo stesso proprietario che, dalle telecamere dell’attività, ha notato la presenza sospetta di persone all'interno. L’azione congiunta dei militari ha permesso di raggiungere immediatamente lae di ...