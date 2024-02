Belen Rodriguez | è già finita con Elio Lorenzoni? Beccata con l’ex di una famosa vip

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 Dopo la guerra social contro Antonino Spinalbese e le accuse di infedeltà via tv a Stefano De Martino,torna ad occupare le prime pagine dei giornali di gossip. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe già giunta al capolinea la storia tra la showgirl argentina ed. Ecco chi è l’ultima fiamma diIl settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono la modella argentina con Giacomo Cavalli, che a dire il vero conosce già da qualche anno. Tuttavia l’atteggiamento dei due è piuttosto sospetto: camminano sorridenti e inoltre dagli scatti emerge una certa complicità. Come se non bastassesarebbe salita nell’appartamento di Cavalli, per poi uscire da un’uscita secondaria dopo un’oretta. Le foto ...

