Beatrice Luzzi sbugiarda gli autori del Grande Fratello | c’entra Massimiliano Varrese

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)non è rimasta contenta di quanto successo nella puntata di lunedì 5 febbraio 2024 dele del fatto che sia passata come colpevole, mentresia stato difeso, così ci ha tenuto davanti all’attore a criticare gliper il trattamento ricevuto e per come li hanno fatti passare, suscitando una forte reazione di, che si è poi sfogato con una sua amica. Ci sarà mai pace tra i due attori?contro glisi trovava vicino al confessionale, piuttosto arrabbiata e risentita da quanto successo. E così si è rivolta a ...

Paolo Masella ha approfittato per far notare il suo risentimento nei confronti di Beatrice Luzzi durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 5 ... (anticipazionitv)

Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello, Anita Olivieri, confrontandosi con il suo amico Giuseppe Garibaldi, ha deciso di metterlo in guardia da Beatrice Luzzi. Come sappiamo, i due ...Il rapporto fra Anita Oliveri e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello si evolve giorno dopo giorno, ma la vicinanza fra i due non è perfetta ...Schiaffo all’interno della casa del Grande Fratello e l’inquilina finisce in lacrime, gli autori sono dovuti intervenire.