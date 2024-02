Beatrice Luzzi nella bufera per una frase discutibile sul parto | ecco cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)stava parlando delinsieme ad alcuni inquilini della casa del Grande Fratello, ma alcune sue parole sono andate di traverso a gran parte dei telespettatori e utenti che hanno sentito ciò che ha. Infatti, in molti l’hanno criticata non trovando giustificazioni, mentre alcuni hanno invece preso le sue difese non ritenendo grave quanto ha affermato. Alfonso Signorini permetterà adi spiegarsi meglio durante la puntata? Grande Fratello:e le parole sulcesareosi trovava nel giardino della casa del Grande Fratello insieme a Stefano Miele, Vittorio Menozzi e Sergio D’Ottavi. E così è saltato fuori un tema molto delicato e importante, ovvero quello del ...