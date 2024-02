Bastoni replica a De Laurentiis: ecco come si arriva in finale di Champions League! (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Bastoni ha rilasciato alcune dichiarazioni che spiegano meglio di qualsiasi analisi l’evoluzione dell’Inter da brutto anatroccolo a squadra ricercata e finalista di Champions League. Il difensore italiano, arrivato in nerazzurro all’epoca di Conte, è idealmente la replica alle parole di De Laurentiis che fa fatica a capire come mai l’Inter è arrivata in finale e il Napoli scudettato no EVOLUZIONE – Alessandro Bastoni ha spiegato meglio di chiunque altro da dove nasce l’evoluzione dell’Inter che da brutto anatroccolo si è trasformata in squadra ricercata dai top calciatori europei (vedi Benjamin Pavard) e finalista di Champions League. Il difensore italiano, protagonista di una grande partita a San Siro contro la ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di mercoledì 7 febbraio 2024)ha rilasciato alcune dichiarazioni che spiegano meglio di qualsiasi analisi l’evoluzione dell’Inter da brutto anatroccolo a squadra ricercata e finalista diLeague. Il difensore italiano,to in nerazzurro all’epoca di Conte, è idealmente laalle parole di Deche fa fatica a capiremai l’Inter èta ine il Napoli scudettato no EVOLUZIONE – Alessandroha spiegato meglio di chiunque altro da dove nasce l’evoluzione dell’Inter che da brutto anatroccolo si è trasformata in squadra ricercata dai top calciatori europei (vedi Benjamin Pavard) e finalista diLeague. Il difensore italiano, protagonista di una grande partita a San Siro contro la ...

