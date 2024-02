Bastoni | «Inter | all’inizio fatto la guerra San Siro ci aiuta | mai fischi!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Alessandro, ospite del podcast ‘Frog Talks’ di Andrea Ranocchia, si racconta. Dall’, voluto da Antonio Conte, ai recenti momenti vissuti a San. – Alessandro: «Io ero dell’, venivo dall’Atalanta, avevotre settimane qua e poi sono andato in prestito. Avevo rotto il menisco, son venuto qua dall’Atalanta e hol’operazione qua. I primi due anni il menisco mi ha fato problemi, ogni tanto mi bloccavo e facevo fatica a piegare la gamba. Adesso va bene. Poi hoParma per una stagione e poi ho avuto la fortuna di incontrare Antonio Conte qui all’e mi ha tenuto. Io quell’anno avevole guerre per andare via da qua. Avevo detto a Tullio Tinti ...