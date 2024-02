Bastoni: «Futuro? Certo della mia volontà. All’Inter mi sento a casa!» (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Arrivano grandi risposte da Alessandro Bastoni, intervistato da Andrea Ranocchia nel podcast ‘Frog Talk’. Il difensore dell’Inter parla del suo Futuro ma non solo. – Alessandro Bastoni: «Come affronto i momenti negativi? Qualcuno c’è stato. Qualche partita in cui non ti senti in fiducia. Io penso sempre che il calcio per quanto possa essere la nostra vita è al secondo posto perché davanti c’è la famiglia. Quando sbaglio qualcosa penso al fatto che la mia famiglia sta bene e quello mi basta. Quello è ciò che conta. Di partite ne giochiamo ogni 3 giorni. Se ne sbaglio una per fortuna ce n’è un’altra subito. Normale che mi dia fastidio quando sbaglio, faccio passare giornate brutte a casa perché sto sempre con la testa là. Però quello di cui mi importa davvero è la salute dei miei familiari, per il resto c’è tempo di rimediare a qualsiasi ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Arrivano grandi risposte da Alessandro, intervistato da Andrea Ranocchia nel podcast ‘Frog Talk’. Il difensore dell’Inter parla del suoma non solo. – Alessandro: «Come affronto i momenti negativi? Qualcuno c’è stato. Qualche partita in cui non ti senti in fiducia. Io penso sempre che il calcio per quanto possa essere la nostra vita è al secondo posto perché davanti c’è la famiglia. Quando sbaglio qualcosa penso al fatto che la mia famiglia sta bene e quello mi basta. Quello è ciò che conta. Di partite ne giochiamo ogni 3 giorni. Se ne sbaglio una per fortuna ce n’è un’altra subito. Normale che mi dia fastidio quando sbaglio, faccio passare giornate brutte a casa perché sto sempre con la testa là. Però quello di cui mi importa davvero è la salute dei miei familiari, per il resto c’è tempo di rimediare a qualsiasi ...

