Bastoni elogia Conte | «Lui voleva tenermi | e sono cresciuto tanto»

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il difensore dell’Inter Alessandroha volutore l’ex tecnico nerazzurro Antonio, parlando della sua crescita Il difensore dell’Inter Alessandroha parlato a Frog Talks, citando l’ex tecnico Antoniosu quella che è stata la sua crescita. «Ho fatto a Parma una stagione e poi ho avuto la fortuna di trovarequa. Io ho fatto le guerre per andare via quell’anno, avevano appena preso Godin, c’era Skriniar, c’era De Vrij. Io avevo fatto 25 partite a Parma, un buon campionato, però è un livello diverso, poi lui ha insistito. Ognicon Barella ne parliamo, abbiamo fatto una fatica allucinante, ma stavamo talmente bene che passava»

