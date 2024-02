“Basta PlayStation | devo studiare” 17enne accoltella il fratellino | è gravissimo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) E’ ricoverato in gravi condizioni un 16enneto dalla sorella. E’ accaduto venerdì scorso in un’abitazione della periferia di Favara, in provincia di Agrigento. Un’adolescente di 17 anni, dopo aver litigato con il fratello, lo ha colpito con un coltello da cucina alla schiena. Laè stata denunciata dai carabinieri alla Procura del tribunale per i minorenni di Palermo. L’ipotesi di reato contestata è lesioni personali aggravate. La lite per laLa ragazza, a quanto pare, aveva già più volte litigato con il fratello: lei dovevae lui continuava a giocare, facendo rumore, con la. Il 16enne ferito è ricoverato nella Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La prognosi è riservata: la coltellata è arrivata fra cuore e ...