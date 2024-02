Basta con la Cina | i mercati ora vogliono l’India

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il sorpasso, a dire il vero, è già in corso da diversi mesi. I, gli investitori, persino il più piccolo tra i risparmiatori, hanno voltato le spalle alla, e non certo da ieri. Troppa poca la fiducia instillata dal Dragone e troppo poco convincenti gli appelli per un ritorno dei capitali alla corte della seconda economia globale. E così, chi ne approfitta, è, ormai sempre più nuovo baricentro d’Oriente e vera sfidante degli Stati Uniti. Persino Wall Street se ne è accorta, come dimostra la transumanza di miliardi di dollari dalle piazze finanziarie cinesi a quelle indiane. “Un cambiamento epocale è in corso neiglobali mentre gli investitori prelevano miliardi di dollari dall’economia traballante della, due decenni dopo aver scommesso sul Paese, per dirottarlo in ...