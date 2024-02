Baskin | che passione Grande festa a Vigarano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Unagiornata didomenica scorsa al Pala, con protagoniste ScuolaFerrara,Lions Cento,Bologna, MagicScandiano egs Reggio Emilia. La terza giornata del Girone Nord ha visto scontrarsi sin dalla mattina queste cinque squadre in tre partite, con Cento che ha avuto la meglio di Bologna, poi a sua volta in grado di battere Scandiano, e infine igs Reggio Emilia che hanno superato la formazione ferrarese di Scuola. Ma al di là dei risultati, c’è da registrare ilinteresse e la crescita di questo movimento: "E’ stata una giornata bellissima – spiega il vicepresidente di Sbf Stefano Cazzanti –, ci ha fatto piacere accogliere pure ...

MESSINA – Ci vuole coraggio e stomaco di ferro per entrare all’interno della struttura. Cattivo odore, rifiuti ed escrementi ovunque. L’immobile, ormai diventato discarica, fino a 10 anni fa ospitava ...E’ poi intervenuto anche il presidente della società S. Paolo Cesare Puzzovio, che ha spiegato la nuova iniziativa del Baskin, basket per persone in carrozzina, una bellissima iniziativa che ha già ...Il presidente del club gialloviola ha aperto le porte dell'impianto sul viale Giostra. Pulizia, pitturazione e illuminazione gli impegni già conclusi ...