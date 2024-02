Basket Serie C Lissone divora Villasanta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Derby a senso unico inC Regionale. Le gerarchie si vedono e si sentono tra Galvie Italcontrol. I primi in lotta per il secondo posto al cospetto del fanalino di coda. Torna così a vincere la squadra di Sebastiano Fumagalli che stacca nuovamente Bottanuco e una Pall. Milano in crescita; inavvicinabile Romano di Lombardia in vetta. Il break dei padroni di casa arriva nel primo quarto (20-12), confermato anche nel secondo (42-30 al 18’). Match sempre sostanzialmente in controllo, le triple di Marinò spingono lontana, anche sefa il vuoto solo nei dieci finali (78-58). Miglior realizzatore Terreni a quota 19, Marinò scrive 12, in doppia cifra anche Cristofori e Toma a quota 10. Ro.San.