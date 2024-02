Basket serie B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’EtruscaLa Patrie San Miniato torna subito a vincere superando il team piemontese Serravalle col risultato finale di 76-69. Un successo casalingo costruito al termine di un confronto combattuto e incerto fino alla fine. Il club avversario si dimostra più caparbio del previsto e i padroni di casa, dopo un avvio in perdita, trovano la giusta determinazione per reagire e imporsi sul finale di gara. "Siamo partiti male, l’aspetto motivazionale insieme al loro ottimo primo quarto ci hanno fatto andare al primo riposo sotto 20-12 – commenta coach Gabriele Martelloni - dopo ci siamo svegliati e abbiamo fatto una discreta partita, trovando soluzioni praticamente da tutti. Sono contento di come sta andando il nostro Lollo Scardigli che è già la seconda partita di fila che sta con personalità in campo in momenti importanti della partita. È al primo anno U17 ma ha già in ...