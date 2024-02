Basket | sabato la sfida con Umbertide al Pellini Sisas Perugia | presa Alicja Falkowska

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) LaPallacanestronon vuole lasciare nulla di intentato nella corsa verso l’A2. Un cammino lungo e complicato che passa per un secondo posto da blindare. La vittoria sulla Pink Terni ha consentito alle biancorosse di portarsi a più 4 sulle ternane.arriveràalnella terza gara della fase ad orologio. Coach Francesco Posti spera di poter schierare il rinforzo di lusso del mercato di febbraio. La società ha infatti ufficializzato l’arrivo diche va a rinforzare il roster della B. Classe 1999, 196 cm,ha iniziato la stagione in Germania nelle fila del LionPrid Eintracht Braunschweig. In precedenza per lei tre stagioni negli Stati Uniti prima con l’University of Hawaii, poi Sacramento e McNeeese. ...