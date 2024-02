Basket Pfv sul filo di lana col fanalino di coda Versilia a valanga

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Doppio successo per la SeiPfv in serie C e ilin Terza Divisione, che mantengono il comando dei rispettivi campionati. Le viareggine, nella 3ª giornata di ritorno, si sono imposte 49-46 nel fortino di casa delle ’Zappelli’ contro il Gea,didel campionato. I due punti conquistato mettono al sicuro il primo posto, nel fine settimana in cui Valdarno supera Pisa, rimandendo in scia della Pfv, mentre Prato resta a guardare. Classifica: SeiPfv 24, Valdarno 22, Cestistica Prato* 20, Porcari* 16, Castelfiorentino* 8, Montecatini 8, Pisa 8, Florence* 6, Gea* 0. In Terza Divisione maschile, la 3ª di ritorno ha visto un’altra grande affermazione del, che in trasferta si è imposto 68-45 sul Vicarello, mantenendo 4 punti di vantaggio sulla ...

