Basket | Nba | i Jazz di Fontecchio fermano la corsa dei Thunder

Salt Lake City, 7 feb. – I Jazz (26-26) dell'azzurro Simone Fontecchio sperano in casa per 124-117 Oklahoma City (35-16) che perde, in favore dei Los Angeles Clippers, la vetta della Western Conference Nba. I Big Three di OKC producono ad alto livello ? 28 con 7 assist per Shai Gilgeous-Alexander, 26 per Jalen Williams e 22 con 8 rimbalzi per Chet Holmgren ?, ma Utah impone la propria superiorità nel pitturato (60-36) e a rimbalzo offensivo (19-9 nei punti da seconda opportunità) sfruttando le lacune più grandi del roster dei Thunder. Grande protagonista del successo dei Jazz Lauri Markkanen, che realizza 17 dei suoi 33 punti nel terzo quarto per tenere in piedi la squadra nel momento più difficile e rendere possibile un parziale di 16-0 che ribalta la partita a cavallo di terzo e quarto periodo, con il rookie Keyonte George decisivo con un paio di triple nel finale. Solo 2 punti con 1/4 al tiro ma 6 rimbalzi, 3 assist e 1 recupero per Fontecchio in poco meno di 25 minuti.