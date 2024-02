Basket | Nba | Antetokounmpo non basta ai Bucks | i Suns vincono 114-106

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Phoenix, 7 febb. - (Adnkronos) - Senza Damian Lillard, Brook Lopez e con Khris Middleton limitato a soli 8 minuti, Milwaukee cede 114-106 sul campo di Phoenix, perdendo la quarta partita su cinque da quando è arrivato Doc Rivers in panchina. Gli ospiti mettono a malapena la testa avanti nel secondo quarto, ma per tutta la ripresa rimangono sotto nel punteggio fino a crollare nel quarto periodo, andando sotto di 15 senza più mettere in discussione l'11/a vittoria deinelle ultime 14 partite. Devin Booker fa in modo che il controllo del match non sfugga mai dalle mani dei padroni di casa, firmando una prestazione da 32 punti con 12/21 dal campo anche in una serata in cui itirano col 28% da tre di squadra e col 66% ai liberi (4 errori per lui, 2 a testa per Kevin Durant e Bradley Beal). Durant è uno dei trein doppia doppia con 28 punti e 10 rimbalzi, seguito da quelle di Bradley Beal (25+10) e Jusuf Nurkic (10+10) per continuare la risalita a Ovest. Di fatto senza i suoi tre migliori compagni di squadra, visto che Middleton subisce una brutta distorsione alla caviglia ricadendo sul piede di Durant, Giannisè costretto agli straordinari e chiude con 34 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, ma con basse percentuali al tiro (13/24 dal campo, 1/3 da tre, 7/13 ai liberi) e ben 5 palle perse, anche se Milwaukee vince di 1 i 38 minuti con lui in campo. Malik Beasley chiude con 22 punti, ma nonno per impensierire Phoenix.