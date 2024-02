Basket | l’Umana Reyer Venezia saluta l’Eurocup con un sorriso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Bologna, 6 febbraio 2024 –si congeda dal2023/2024 con un successo. Nell’ultima gara della regular season, valevole come diciottesimo turno, il roster italiano ha sbancato per 83-90 il campo dei Towers Hamburg ottenendo la quarta vittoria nelle ultime cinque apparizioni continentali. Il bottino sale di fatto ad otto successi e dieci sconfitte anche se la stessarisultava essere già eliminata dalla manifestazione alla pari degli avversari odierni. Sugli scudi Marco Spissu che chiude con venticinque punti iscritti a referto in ventisette minuti di impiego conditi da cinque assist ed un convincente 7/11 al tiro. Il regista italiano si conferma la bestia nera dei tedeschi dopo che nel match d’andata (vinto dai veneti) aveva realizzato ventidue punti. Percentuali di tiro positive per gli ...