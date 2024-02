Basket giovanile Antares Copparo | ragazzi sugli scudi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nel campionato regionale under 13 l’batte la Cestistica Argenta 57-30. Dopo due passi falsi consecutivi (Codigoro e Budrio) il team di coach Rambaldi cade in maniera netta conducendo dall’inizio alla fine (30-16 già all’intervallo lungo). E’ la difesa che concede solo 30 punti ai pur quotati pari età argentani, la chiave di questa bella vittoria, che fa ben sperare in vista del prossimo derby con la SBF. Nel fine settimana vincono anche gli Scoiattoli a Bondeno contro la locale Matilde. I mini atleti di Nerio Stella bissano il precedente successo di Comacchio, e portano grande entusiasmo e divertimento. Completa il trionfo dei colori dell’nella settimana, la magnifica vittoria in trasferta degli Aquilotti, che battono a domicilio i pari età della Vis 2008 Ferrara. ...