Basket Divisione Regionale La Grifo perde in casa International ko

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Inizia con due sconfitte la seconda parte di campionato per, entrambe rimaste al palo nella prima giornata di ritorno del gruppo B del torneo di1. Netta la sconfitta dell’Easy Carche cade 93-64 a Riccione dopo una partita in cui i biancorossi reggono solo nel primo quarto: da segnalare i 22 punti di Ricci Lucchi e i 12 di Roli. Più combattuta per lache cede 83-89 incon i Raggisolaris Academy. Cinque uomini in doppia cifra (Laghi 19, Carbone 18, Schillani 12, Piazza 11, Barbisan 10) nellache recupera fino a -3 a 2’30’’ dalla sirena, non riuscendo però a dare seguito alla rimonta. Nella prossima giornata, infine, le due imolesi torneranno in campo venerdì sera: alle ore 21 ...