Basile attacca Segre | Si dispera solo per bimbi ebrei Poi si scusa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Lilianaè stata duramenteta in un video dall'ex ambasciatrice Elena, secondo la quale la senatrice a vita sarebbe tormentata "dal pensiero dei bambini". Nello stesso video,aggiunge che anche i tedeschi "erano molto buoni con i bambini nazisti ... lei vuole imitarli?". Non si è fatta attendere la reazione della famiglia, in particolare del figlio Luciano Belli Paci: "Ho scritto alla. 'Tolga di mezzo questa cosa, che è falsa, si scusi, altrimenti la dobbiamo querelare'. Non mi ha risposto, quindi penso che provvederemo per la querela".