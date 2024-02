Basile attacca Segre | “Sente dolore solo per i bimbi ebrei E i palestinesi?” Il figlio della senatrice a vita | “Falso Si scusi o quereliamo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un attacco diretto e una querela in arrivo. L’ex ambasciatrice Elenasi è scagliata contro laLilianasostenendo che “dice di non poter più dormire pensando ai bambiniuccisi il 7 ottobre, dice che la sua memoria è tormentata, per 365 giorni all’anno, per quello che ha vissuto nei campi di concentramento ma, cara signora, possibile che i bambininon la toccano?” L’ex diplomatica ha ricordato che “ogni quattro-cinque minuti muore un bambino palestinese” e ha quindi aggiunto: “Da ebrea che ha vissuto nei campi di concentramento lei dovrebbe sentire ildi tutti gli oppressi e in particolare ora del popolo palestinese. La morale non è rivoltaa un gruppo nazionale. Sa che i tedeschi nazisti erano ...