Baronissi ospita la 2ª edizione della Coppa Esercito

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Lo stadio comunale Figliolia dila 2ªorganizzata dallo Stato Maggiore dell’con l’obiettivo di incentivare l’attività sportiva del personale militare e rinsaldare lo spirito di appartenenza a tutte le unitàForza Armata. La competizione vede impegnate trentadue squadre che si contenderanno il trofeo in una prima fase a gironi che terminerà l’1 marzo. Il Figlioliale gare interne del Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno. Oggi esordio con sconfitta (1-3) contro la “Garibaldi” di Persano. Prossimo appuntamento il 14 febbraio contro il 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta. Le gare sono patrocinate dal Comune di. Segui ZON.IT su ...

Il Baronissi Calcio è lieto di annunciare il grande successo delle gare di recupero del campionato FIGC Calcio Paralimpico e Sperimentale, che si sono ...Stampa Un doppio successo, sia dal punto di vista organizzativo che per i risultati ottenuti in pedana. Il Club Scherma Salerno ha archiviato così, con grande soddisfazione, la 2^ Prova Interregionale ...All’Arechi la Salernitana ospita il Genoa. Inzaghi (squalificato, in panchina D’Angelo) fa debuttare Basic, Gilardino punta a sinistra sull’esordiente Spence. Dopo un minuto e mezzo la sblocca ...