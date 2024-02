Banditi armati di kalashnikov assaltano una gioielleria | commessa in ostaggio

Facendosi scudo della donna sono riusciti a fuggire e portare via il bottino, che non è stato ancora quantificato (repubblica)

Rapina con ostaggi in banca a Roma - due banditi armati fanno irruzione nella filiale. Dipendenti sotto choc

Paura stamani a Torraccia per una Rapina in banca. Due persone armate di pistola hanno fatto irruzione alla banca di Credito Cooperativo in via ... (leggo)