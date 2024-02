Balotelli furioso per il rigore non dato al Napoli: “Mi sono rotto i cogl**ni. Cosa fanno in sala VAR?” (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Mario Balotelli scoppia dopo il rigore negato al Napoli: dichiarazioni infuocate e polemiche sull’arbitraggio. Nel corso della partita tra Napoli e Hellas Verona al Maradona, un episodio ha scatenato la furia di Mario Balotelli. L’ex attaccante di Inter e Milan è esploso in dichiarazioni accese riguardo al mancato calcio di rigore a favore del Napoli, durante l’atterramento di KVARatskhelia in area. Il video delle proteste di Balotelli è diventato virale, mostrando il calciatore visibilmente infuriato. “rigore? Non voglio commentare, mi sono rotto il ca**o”, ha dichiarato Balotelli, esprimendo la sua totale insoddisfazione per la decisione arbitrale. Anche l’ex arbitro ... Leggi tutta la notizia su napolipiu (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Marioscoppia dopo ilnegato al: dichiarazioni infuocate e polemiche sull’arbitraggio. Nel corso della partita trae Hellas Verona al Maradona, un episodio ha scatenato la furia di Mario. L’ex attaccante di Inter e Milan è esploso in dichiarazioni accese riguardo al mancato calcio dia favore del, durante l’atterramento di Katskhelia in area. Il video delle proteste diè diventato virale, mostrando il calciatore visibilmente infuriato. “? Non voglio commentare, miil ca**o”, ha dichiarato, esprimendo la sua totale insoddisfazione per la decisione arbitrale. Anche l’ex arbitro ...

!" (VIDEO) Mario Balotelli a valanga in relazione al calcio di rigore non concesso al Napoli nel corso della sfida contro il Verona al Maradona.