Avanti Forlì | ascolta la tua ‘voce’ | Atmosfera calda | obiettivo A1

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Francesco Bombardi è lo speaker ufficiale del basket forlivese da 41 anni. Ha iniziato ventenne e con la sua voce inconfondibile, quindi, ha raccontato le gesta della prima squadra cittadina non solo al Palafiera ma prima anche al Villa Romiti, nella buona e nella cattiva sorte: un legame duraturo e pieno di passione. Adesso ‘The Voice’ dà inizio nei match casalinghi al rismento degli uomini di coach Martino e carica, dopo ogni canestro, i tifosi sulle tribune. Bombardi, è finita la stagione regolare con Cinciarini e compagni in testa. Che clima si respira all’Unieuro Arena? "La squadra sta facendo un campionato super e si è creata una bellaal palasport. Le vittorie aiutano, ma è stato fatto un ottimo lavoro per fidelizzare il pubblico. Gli appassionati sono caldi e la qualità dei giocatori è alta". Diverse partite sono andate ai ...